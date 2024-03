"Bisogna imparare dai propri fallimenti"

Non molti sanno che il primo libro di J. K. Rowling, l’autrice di Harry Potter, fu rifiutato da ben 12 case editrici. Questo ci insegna che non bisogna mai arrendersi e bisogna sempre riprendersi dopo una sconfitta o dodici sconfitte. Lei afferma: "Non abbiate paura di fallire ma imparate tutto ciò che potete dal fallimento". È la stessa cosa che ci ha detto chi fa il pilota di aerei a soli 22 anni, Tomassino (foto). Anche lui non si è mai arreso grazie alla passione, nonostante duro studio. "Più duro è il lavoro più grande sarà il successo".

Alberto Monticelli

Marcello Renzi

Classe I D