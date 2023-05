Blitz in spiaggia: spuntano coltelli e droga

Coltello a serramanico in tasca e droga nascosta sotto la sabbia. Sono bastate poche ore ai vigili, all’entrata in servizio nella zona della spiaggia, per fermare e identificare decine di giovani in gruppi, scoprendo armi da taglio e hashish.

Come annunciato alla vigilia del fine settimana, il comando aveva potenziato il personale con dieci nuovi agenti. Parte di questi erano stati destinati al servizio in spiaggia contro l’abusivismo commerciale e le attività illegali a ridosso dell’arenile. L’obiettivo era quello di presidiare la spiaggia evitando che fossero le bande di ragazzi o stranieri a mettere le radici. Un primo servizio è stato fatto nel piazzale del porto dove gli agenti hanno visto un gruppetto di ragazzi aggirarsi tra le auto in sosta. Erano giovani di origine nordafricana, di seconda generazione, e italiani. Tra questi gli agenti hanno controllato un ragazzo a loro noto, risultata infatti già controllato nel 2018. Al momento del controllo aveva con sé un coltello a serramanico. Il ragazzo è stato denunciato e l’arma sequestrata. Spostandosi di qualche centinaio di metri altro servizio in piazzale Roma. È qui che nelle prossime settimane si giocherà una parte importante della lotta all’illegalità sulla spiaggia. Più volte in passato gli operatori hanno lamentato la presenza di vere e proprie bande che si erano divise l’area della spiaggia libera tra il giorno e la notte. È qui che i vigili hanno svolto servizio con l’unità cinofila finendo per identificare uno straniero che non appena ha visto le divise avvicinarsi ha tentato di liberarsi dell’involucro che aveva con sé. Il sacchettino nascosto sotto la sabbia conteneva hashish. I vigili grazie anche al fiuto del cane, hanno trovato la droga e segnalato alla prefettura lo straniero per detenzione di sostanza stupefacente. Questa è solo una parte dell’attività svolta in spiaggia. Sono state ben 40 le persone identificate nel fine settimana.

Una parte del servizio di pattugliamento si è concentrata sulla vendita abusiva di merce in spiaggia. I turisti ancora non abbondano, ma i venditori erano già presenti. I vigili hanno effettuato un primo sequestro di merce: 32 orologi e bigiotteria varia per un totale di un centinaio di pezzi.

Con l’arrivo della bella stagione si rivedono anche i gruppetti di giovani nella notte. Una di questi ha pensato di trasformare il quartiere residenziale di Villaggio Papini in un afterhour. Musica ad alto voluto dall’auto e alcol senza limiti. Grazie alla segnalazione di un cittadino, i vigili hanno rintracciato il veicolo, fermandolo con i tre ubriachi a bordo.

Andrea Oliva