Brindisi in ospedale: "Grazie di tutto"

Ha voluto fare di persona i suoi auguri di Natale, a chi lavora all’ospedale di Santarcangelo e alla casa di riposo ’Suor Angela Molari’. Il sindaco Filippo Sacchetti si è recato in visita insieme all’assessore al welfare Filippo Borghesi e alla consigliera regionale Alice Parma. Per loro tappa al ’Franchini’ e poi alla vicina casa di riposo. "Abbiamo voluto fare gli auguri e ringraziare di cuore chi anche in queste giornate si spende per gli altri e mette il proprio tempo e il proprio lavoro al servizio della comunità". Il tutto "con il cuore e la speranza in Abruzzo, rivolti a Luca e a Cristian", i due alpinisti dispersi da domenica sul Gran Sasso.