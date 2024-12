Buca sulla Statale: al via i lavori. Parte della strada chiusa al traffico

Statale chiusa per i lavori al Rio Costa. La voragine che si è aperta nella prima parte del mese di ottobre richiede lavori importanti per ripristinare la struttura scatolare in cemento armato del rio, nel passaggio al di sotto della statale adriatica in zona Fontanelle. La buca che si è aperta nel marciapiede a fianco della via Alberobello ha mostrato come la struttura interna stia collassando. Urge un intervento immediato, ma per farlo dovrà chiudere la Statale 16 per circa una settimana. I lavori dovrebbero iniziare lunedì prossimo, ma il condizionale è d’obbligo perché in quei giorni anche Società Autostrade ha in previsione lavori sull’A14 che potrebbero portare a deviazioni dei mezzi sulla viabilità normale.

La concomitanza della chiusura dell’Autostrada e della Statale renderebbe complesso gestire il traffico. Ancora nella giornata di ieri in municipio si attendeva di far chiarezza sulle finestre di tempo che comportino meno disagi possibile. La chiusura dell’Adriatica riguarderà il tratto compreso tra le intersezioni con via Marsala e via Alberobello. Per tutti i veicoli provenienti da nord sulla Statale e diretti a sud, all’incrocio con i viali Puglie, Brindisi e Lecce, ci sarà il divieto di accesso, tranne che per i residenti. Sarà interdetta al traffico anche parte di via Alberobello, ovvero la zona in cui passa il tombinamento del Rio Costa. I lavori erano stati finanziati grazie alla richiesta fatta dal Comune in occasione dell’alluvione del maggio 2023.

a. ol.