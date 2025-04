Bufera su via Del Prete, il comitato Mare Nord:: "La messa in sicurezza della ciclabile non arriva"

Insorge il Comitato Mare Nord a Cattolica, via Del Prete è ancora da rinnovare negli arredi e nella viabilità e si teme un’altra estate di disagi nel traffico, con la nuova stagione turistica alle porte: "Avevamo chiesto il taglio di una ventina di alberature secche ed ancora siamo in attesa di questi tagli – conferma Alberta Molari, presidente del Comitato Mare Nord –, ma soprattutto volevamo evidenziare a colori la pista ciclabile mettendola in sicurezza con una colorazione adeguata ed ancora nulla è stato fatto, ricordando che quella pista è a doppio senso in una carreggiata molto stretta e ricca di altre categorie di veicoli. Ma poi chiediamo controlli, autovelox, limitazioni per gli scooter e le moto che sfrecciano troppo veloci in un’area densamente popolata specie da qui in avanti con i mesi estivi e con appartamenti turistici ed hotel. Sappiamo che si voleva intervenire anche in altre vie come via Carducci ma non possiamo lasciare indietro un’arteria principale come via Del Prete".

In estate la via è molto trafficata da auto, moto ed anche biciclette con la media di oltre 2.500 biciclette al giorno come ha rivelato uno studio recente ma ora urge un piano di riqualificazione: "Volevamo che la pista ciclabile fosse ben evidenziata con un asfalto celeste – conferma Molari (in foto) – come è avvenuto in altri vicini Comuni, ci pareva un bel modo per garantire una differenziazione visiva in una strada dove molti veicoli non rispettano divieti e zone pedonali ed appunto ciclabili. Tutto qui". Nelle prossime settimane certamente se ne tornerà a discutere, a ridosso dell’inizio della stagione estiva.

lu.pi.