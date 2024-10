Bufera sul cimitero. La Lega: "Inibita un’area intera"

Spunta il nastro bianco e rosso a "inibire un’intera area del cimitero". È aspro il tono del consigliere comunale di Cattolica in quota Lega Marco Cecchini nel denunciare "l’incuria e degrado in cui versa il cimitero di Cattolica. Reputo che sia assurdo costringere i cittadini a visitare i propri defunti in questo scempio – rincara la dose Cecchini –. Ricordo che le tasse cimiteriali la sindaca le ha aumentate dell’ 8%, ma i servizi offerti sono inefficienti". E a tal proposito il consigliere critica anche "l’inadeguata illuminazione volitiva".