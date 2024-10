Bufera sul cimitero: "Restyling nei tempi"

I lavori presso il cimitero di Cattolica, dove da qualche giorno vi sono pure alcune aree transennate, con accesso vietato ai parenti dei defunti e visitatori dell’impianto, sono al centro delle preoccupazioni di cittadini e forze politiche negli ultimi giorni. In particolare le recenti dichiarazioni del consigliere comunale della Lega, Marco Cecchini, che ha ribadito i disagi per tale situazione, lamentando anche la mancanza di un’adeguata manutenzione, con scarsità di risorse investite, ha provocato l’immediata reazione dell’amministrazione comunale che ora interviene sullo stato dell’intervento in un impianto cittadino da oltre 15.000 loculi e sempre più complesso nella sua gestione.

"Sul cimitero abbiamo previsto un investimento di 200mila euro per il 2024. Cinquantamila euro sono già stati messi a terra e ora ci prepariamo a bandire l’appalto per gli altri 150mila euro. Siamo nei tempi programmati": così interviene l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, facendo il punto sullo stato degli interventi sul cimitero di Cattolica, cercando di smorzare le polemiche. "Abbiamo ultimato i lavori di antisfondellamento dell’area oggetto del primo stralcio – continua l’assessore Uguccioni – il secondo stralcio riguarda la prosecuzione di quegli interventi. E verrà attivato non appena sarà bandito l’appalto già previsto nel 2024 con il piano triennale dei lavori. Ma ci tengo a ribadire che non stiamo trascurando il cimitero della città. Nel rispetto dei tempi che ci siamo prefissati, stiamo proseguendo nell’opera di riqualificazione e di messa in sicurezza del cimitero per consegnare a Cattolica un luogo di culto personale ma anche custode di una memoria collettiva, molto importante per ogni comunità".

Un impianto comunale molto importante dove vi sono pianificazioni periodiche per unire l’area più antica, con alcune centinaia di loculi oramai risalenti ad inizio ‘900, all’area più moderna, anche con tombe di famiglia. Una struttura dove all’interno vi sono vere e proprie strade e aree molto ampie. Una struttura che richiede investimenti importanti, dunque, dove accade anche che vi siano infiltrazioni d’acqua, arredi da rivedere, e strutture da riprendere piuttosto corposamente con finanziamenti importanti. Ora giunge, dunque, la notizia che l’amministrazione comunale investirà completamente circa 200.000 euro. Nelle prossime settimane si attendono, dunque, prossimi interventi.

