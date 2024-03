‘C-Movie’ chiude con mille spettatori

Quasi mille spettatori, 3 film in anteprima, 8 incontri e convegni, 17 proiezioni, oltre 30 ospiti nazionali e internazionali fra le quali Dacia Maraini, Barbara Bouchet, Macha Méril, Piera De Tassis e Livia Turco. Sono i numeri della prima edizione di C-Movie. Cinema-corpi-convivenze, rassegna di cinema al femminile ospitata per quattro giorni a Rimini, negli spazi della Cineteca e del cinema Fulgor, con l’organizzazione di Kitchenfilm, la collaborazione e il patrocinio dell’Assembla legislativa della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini. Ogni giornata è stata dedicata a un tema, Cinema, Corpi e Convivenze, e si è sviluppata con incontri, testimonianze, proiezioni, con la presenza dei registi, delle registe e delle protagoniste. Per molte interpreti e registe presenti alla rassegna è stata l’occasione per ritrovarsi e assistere ai loro lavori con uno sguardo più puntuale sul concetto di ‘femminile’ oggi, filo conduttore del festival. Per la stessa Dacia Maraini, ospite d’onore di C-Movie, è stata l’occasione per rivedere il suo esordio cinematografico in un’ottica diversa ma ancora attuale.

Soddisfatta la direttrice artistica del Festival, la regista Emanuela Piovano, per la quale "il grande successo di pubblico ha premiato l’originalità di questa iniziativa. Rimini ha risposto entusiasta al progetto della Kitchenfilm tutto dedicato alla dimensione femminile e alle storie delle donne, alle loro sfide e alle loro opportunità. L’auspicio è che questa sinergia con Assemblea legislativa e Comune possa portare a una conferma dell’evento". "Rimini ha accolto la manifestazione con grande partecipazione" le parole di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, e Chiara Bellini, vicesindaca di Rimini.