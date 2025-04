Cade mentre sta tagliando l’erba. Anziano in prognosi riservata

Una tranquilla mattinata si è trasformata in tragedia quando, in via Baronio a Serravalle, un anziano sammarinese del 1937 è rovinato violentemente al suolo mentre curava il proprio giardino. Secondo i primi accertamenti della Polizia Civile, intervenuta insieme alla Sezione Pronto Intervento, l’uomo stava eseguendo dei lavori domestici quando, improvvisamente, è precipitato sulla banchina asfaltata.

Non è ancora chiaro se la caduta sia avvenuta per un malore o per la perdita di equilibrio da un muretto alto circa 40 cm. Il colpo alla testa è stato violento: F.P. è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso con un grave trauma cranico. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata. Un silenzio pesante ha avvolto subito la via, mentre le indagini proseguono nel tentativo di far luce sull’accaduto.