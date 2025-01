Calano le multe dei vigili ma non gli incidenti. Boom di patenti ritirate

Più controlli e più pattuglie sulle strade di Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio. In calo le sanzioni, ma purtroppo resta alto il numero degli incidenti: 161 quelli rilevati dai vigili l’anno scorso, di cui 2 mortali (uno a Santarcangelo, l’altro a Verucchio). Un bilancio tra luci e ombre, quello del 2024, per la polizia locale dell’Unione Valmarecchia.

Gli interventi effettuati l’anno scorso tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana sono stati in tutto 10.054, 764 in più del 2023. Sono aumentati i servizi di pattuglia, 1.478 (erano stati 1.289 del 2023), e gli interventi per la circolazione stradale (passati dai 2.194 del 2023 ai 2.903 del 2024). Sono stati 651 i posti di blocco, di cui 178 con gli autovelox e gli altri strumenti per la verifica della velocità, e 241 con sistema di lettura delle targhe.

Un’attività in crescita, che non è bastata a ridurre il numero degli incidenti: 161 quelli rilevati dai vigili a Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana (erano stati 164 nel 2023 e 136 nel 2022), tra questi 2 mortali e 82 sinistri con feriti. In calo le multe: sono state 7.273 nel 2024 (contro 7.558 del 2023) di cui 2.875 per divieto di sosta.

I nuovi Vistared, le telecamere montate ai semafori sulla via Emilia – all’incrocio con viale Mazzini – e sulla Marecchiese, attive da settembre, hanno fatto fin qui poche ’vittime’: 311 le sanzioni in 4 mesi. C’è stato invece un boom di patenti ritirate: 62, contro le 16 del 2023. E ancora: 58 i documenti di circolazione ritirati nel 2024, contro i 44 dell’anno precedente. Durante l’anno sono stati sequestrati 35 veicoli perché privi di assicurazione. Tredici (quasi il doppio rispetto al 2023) le auto rubate recuperate.

Per quanto riguarda gli altri interventi, i controlli a piedi in centro e nei parcheggi pubblici sono stati 273. In aumento gli interventi effettuati a seguito di segnalazioni: 471 (erano stati 384 l’anno precedente), tra cui ben 135 per atti vandalici. Il presidio di mercati, eventi, manifestazioni sportive e istituzionali ha impegnato i vigili per 243 volte. In aumento le ore di servizio degli agenti locale (da 5.749 a 7.739) grazie all’incremento del personale.

"Sempre più in strada e tra la gente: è questa la traiettoria che stiamo portando avanti – assicura il comandante della polizia locale Daniele Del Fabbro – Abbiamo aumentato i servizi di pattugliamento ma anche quelli di viabilità e all’uscita delle scuole". Per migliorare i servizi ai cittadini "a breve sarà possibile ottenere il rilascio e il rinnovo dei permessi per la Ztl di Santarcangelo attraverso procedure online. E, sempre tramite web, sarà consentito richiedere l’appuntamenti al comando di polizia locale su varie questioni".