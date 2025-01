Cambio alla guida della parrocchia

La parrocchia di San Benedetto a Cattolica sta vivendo un passaggio delicato. Da alcune settimane il parroco Don Matteo Donati, 53 anni, ha annunciato che ci sarà un cambio alla guida della comunità. Al suo posto arriverà don Eugenio Savino, parroco di San Raffaele di Rimini. Per Cattolica un cambiamento significativo in una parrocchia con quasi 5.000 fedeli, a monte della ferrovia. Sabato sera durante la Santa Messa delle 20,30, alla presenza del vescovo Anselmi, vi sarà il passaggio ufficiale. Don Matteo ha anticipato la sua destinazione: la Piccola Famiglia dell’Assunta, comunità di Montetauro, che si occupa di bambini malati molto spesso abbandonati negli ospedali e dunque senza un nido famigliare. Don Matteo ci ha tenuto a precisare in una lettera ai parrocchiani: "Questo cambio non nasce da un mio desiderio di cambiare parrocchia o dall’esigenza di trovare nuovi stimoli – dice il sacerdote cattolichino – per il mio ministero. Tale scelta si colloca all’interno di un cammino spirituale di anni che è stato messo al vaglio e verificato dal carisma del nostro vescovo Anselmi, in alcune spinte che mi portano a vivere il mio ministero sacerdotale dedicandomi maggiormente alla Parola di Dio".

Luca Pizzagalli