Cani smarriti, i lettori di microchip arrivano anche a San Giovanni

Grazie alla collaborazione tra associazione K-Lorenz e Comune di S Giovanni in Marignano si intensifica l’attività di controllo degli animali incustoditi sul territorio marignanese. Il comandante del corpo di Polizia Locale Monica Trebbi ha ricevuto dono, alla presenza del Sindaco Michela Bertuccioli, di due nuovi dispositivi in grado di permettere l’identificazione dei proprietari degli animali smarriti o che dovessero trovarsi a circolare liberamente per la cittadinana marignanese. Si tratta di due lettori di microchip, donati al corpo di polizia locale dall’Associazione K-Lorenz che gestisce il canile di Riccione, canile convenzionato con il Comune di San Giovanni e altri 12 della Valconca.

"Un dono importante – ribadisce il vicesindaco ed assessore alla Polizia Municipale Nicola Gabellini – che permetterà di completare la dotazione necessaria agli agenti di Polizia Locale, rispetto a un fenomeno sempre attuale, come quello degli animali di affezione che si trovano a girovagare per le vie cittadine senza il necessario controllo da parte dei loro proprietari. Da qui il nostro ringraziamento al presidente onorario dell’associazione Massimiliano Lemmo per la preziosa donazione".

lu.pi.