Cantieri sulla Statale Via Euterpe chiusa un anno per realizzare i nuovi sottopassi

La notizia non farà piacere ai riminesi. Con l’avanzare dei cantieri sulla Statale 16, da giovedì 20 luglio scatterà infatti la chiusura di via Euterpe per consentire la realizzazione del sottopasso ciclopedonale (che permetterà di attraversare la Ss16 collegando la zona a monte con quella a mare) e dare il via alle opere propedeutiche alla costruzione del nuovo sottopasso carrabile. Il tutto sarà preceduto il giorno prima, il 19, da un’altra importante novità: l’apertura del sottopasso ciclopedonale che permetterà di attraversare la Statale e collegare le vie Montescudo e Flaminia Conca, mandando in pensione il semaforo.

La chiusura di via Euterpe inevitabilmente rendere ancora più complicata la quotidina ’via crucis’ degli automobilisti, già alle prese ogni giorno con una viabilità fortemente stressata dai tanti cantieri sparsi per la città. I disagi non mancheranno di certo. Anche perché, come precisato dallo stesso Comune di Rimini, "gli interventi che porteranno alla chiusura di via Euterpe andranno avanti fino alla fine dei lavori per la realizzazione della nuova intersezione tra la Statale, via della Repubblica e la Consolare e all’apertura della nuova rotatoria". Tempo stimato? Circa un anno. Un anno di passione per tutti i riminesi che si metteranno al volante. Ecco perché, precisa l’amministrazione, "le limitazioni alla circolazione stradale avverranno sotto la supervisione della polizia locale", con la presenza fissa degli agenti "per la gestione della viabilità". La chiusura di via Euterpe, come detto, permetterà di realizzare il nuovo sottopasso carrabile di collegamento con via della Repubblica. "L’opera più importante del tratto – sottolinea Palazzo Garampi in una nota – composta da 250 metri di rampe ed un sottopasso di 31 metri, che permetterà l’eliminazione del semaforo".

I veicoli provenienti da Riccione e diretti verso il centro città potranno utilizzare via Flaminia (rotatoria Befane) o via Flaminia Conca. Lo stesso percorso potrà essere usato dai veicoli provenienti dal centro città e diretti verso sud. Chi proviene da Ravenna ed è diretto verso il centro città potrà passare da via Covignano o via della Fiera. Lo stesso potranno fare anche i veicoli provenienti dal centro e diretti verso nord. "Sarà possibile continuare a raggiungere le scuole Casti e la polisportiva Stella da via Fantoni – chiarisce l’assessore Roberta Frisoni – ma bisognerà arrivare in via Fantoni da percorsi diversi da via Euterpe. Chi è diretto al Garden o alle Bertola, dovrà raggiungere quel tratto di via Euterpe (aperto) da via della Fiera". In generale, sia la Ss16 che via Flaminia potranno essere usate come percorsi alternativi di attraversamento. Infine i residenti di via Lucchesi e vie limitrofe potranno accedere dalla Flaminia Conca e via della Repubblica entrando da via Avanzolini.