Capodanno in Romagna: alberghi al 70% di riempimento e eventi diffusi

Una ventina di alberghi aperti a Capodanno. Ad oggi – dati HBenchmark – percentuale di riempimento tra il 65 e il 70 per cento. "La formula più richiesta – spiega Emanuele Campana, presidente dell’Associazione albergatori – è la pensione completa con cenone e serata danzante interna alla struttura ricettiva. Prezzi medi sui 300 euro a persona per l’intero ponte, con tre pernottamenti. Costa meno ovviamente la formula pernottamento e colazione, per chi vuole spostarsi in Romagna facendo base da noi. C’è molto interesse anche verso concerti e spettacoli on the road". Che sono tanti.

Il "Capodanno diffuso" targato Bim Christmas e organizzato da Comune e Fondazione Verdeblu prevede l’allestimento di "una grande discoteca a cielo aperto" nell’Isola dei Platani, "con sette palcoscenici e tanti punti spettacolo per festeggiare l’ultimo dell’anno". Eventi per tutti i gusti e le età, "dai bambini ai ragazzi alle famiglie". In piazza Matteotti a San Silvestro ‘Cartoon & Cospleay Party’, poi concerti sull’intero viale dalle 23. Sul palco alla stazione il ‘Grande Evento Moreno Il Biondo’; al ‘Dj Set Space Invaders’ con Mattia Vocalist e Ludmilla & Melissa dancers sul Palco Le Vele; proseguendo verso il Palco di via Pascoli con i ‘Margò80’; ‘Pierpaolo Foti con dj set’ al Palco su via Terreno; l’Hit Parade Party di Radio Bruno all’angolo con via Dante ed il comico ‘Omar Fantini insieme ai Poveri di Sodio’ zona via Lamone.

Non solo musica: per tutta la serata saranno attive anche le attrazioni del Villaggio di Natale e si potrà pattinare sul ghiaccio nella grande pista di piazza Don Minzoni, giocare alla Realtà Virtuale ed immergersi nel "magico mondo del Natale" all’Ascensore di Babbo Natale in piazza Matteotti.

"Quanto a prenotazioni alberghiere – continuano dall’Aia – ad oggi 13 dicembre siamo leggermente sotto quelle del 2023. Ma il trend è in aumento. Ci sta premiando il fatto di aver lanciato Capodanno ed eventi natalizi fin dalla scorsa estate. Diversi clienti si sono mostrati da subito interessati, e stanno prenotando. Puntiamo a replicare il risultato dello scorso anno". Quando, va ricordato, la ventina di alberghi aperti registrò il tutto esaurito, o giù di lì.

Mario Gradara