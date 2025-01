Carabiniere porta la figlia a scuola e blocca un ladro

Blocca il ladro dopo aver portato la figlia a scuola. Ad arrestare il malvivente è stato un carabiniere fuori servizio. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa a Rimini. Il militare era andato ad accompagnare la bambina a scuola e aveva parcheggiato l’auto in strada. Un 29enne marocchino, approfittando della sua assenza, si era intrufolato nell’auto del carabiniere per rubare. Il militare è tornato in tempo per accorgersi di quanto stava avvenendo, ha dato l’allarme ai colleghi e poi si è messo a inseguire il ladro. Il carabiniere è riuscito a bloccare il 29enne dopo una breve fuga a piedi: addosso aveva i soldi e gli effetti personali appena rubati al militare. Il marocchino è stato arrestato ed è in carcere. Il giudice ha convalidato l’arresto, visti i suoi precedenti. A marzo il processo.