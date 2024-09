Case rifugio per donne. A Rimini 4 posti in più

La Regione ha approvato la graduatoria che assegna 1 milione di euro per aumentare i posti letto nelle Case rifugio, per accompagnare le donne verso l’autonomia. Sono 11 gli interventi finanziati, dislocati su 8 delle 9 province del territorio emiliano-romagnolo, che consentiranno 44 posti letto in più, per soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza di genere e loro figli e figlie minori per l’accompagnamento verso la semiautonomia. Nella provincia di Rimini sono 4 i posti in più. La disponibilità a livello regionale passa quindi da 359 a 403 posti letto.

"Continuiamo a contrastare la violenza di genere attraverso dati concreti come questo stanziamento – commenta Emma Petitti (foto), presidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –. Con il sostegno alle Case di rifugio si vuole aiutare sempre di più le donne vittime di violenza e i loro figli a trovare luoghi sicuri in cui poter vivere e ricominciare. Quello dei femminicidi rappresenta la parte visibile di un fenomeno in gran parte sommerso".