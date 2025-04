Casina del bosco fa il bis: "Nuovo ristorante al porto. Investiamo sul lungomare"

Tra qualche giorno festeggerà 30 anni di attività. Era il 22 aprile del 1995 quando la Casina del bosco sfornò le prime piade. Da allora il locale ha perso il conto di quante piade ha servito. Negli anni si è trasformato e allargato. E ha creato uno staff che "è diventato come una seconda famiglia...", spiega Aris Guidi, il titolare. E molto presto la ’famiglia’ della Casina del bosco avrà una seconda casa. Tra maggio e giugno ("ancora non sappiamo indicare una data") aprirà un altro ristorante, nella zona del porto. La location è quella che fino all’estate scorsa ospitava Strampalato al mare. "Da tempo cercavamo una sede per aprire un altro locale. Si è presentata quest’occasione, l’abbiamo colta al volo".

Il nuovo ristorante si chiamerà sempre Casina del bosco? "Questo, a dire il vero, non l’abbiamo ancora deciso. Ci stiamo ragionando sul nome... Magari la chiameremo la Casina del porto. La cosa più importante ora è portare a termine i lavori e inaugurare prima possibile. Vogliamo presentarci al pubblico con un bel locale, mantenendo lo stile e la qualità del locale a Marina centro".

Un investimento importante, per una svolta importante: è la prima volta in 30 anni che la Casina del bosco ’esce’ dal salotto di Marina centro. "Io vivo al mare dal 1983 e amo la zona del porto. Che diventerà, con il progetto di riqualificazione a cui sta lavorando il Comune, una zona bellissima. Crediamo al Parco del mare e al futuro del ’triangolone’ del porto. Con questo passo vogliamo essere tra i protagonisti della futura riqualificazione".

Assumerete del nuovo personale per il locale al porto? "Abbiamo una squadra che a regime arriva a 25 persone, ma sicuramente prenderemo dei rinforzi. Abbiamo la fortuna di avere uno staff rodato, e il nuovo locale ci permetterà d’ora in avanti di lavorare anche in inverno".

La stagione cominciava a starvi un po’ stretta... "Noi è da anni che facciamo stagioni molte lunghe. Quest’anno abbiamo aperto il 18 marzo. Ma il ristorante di Marina centro resta un’attività estiva, per come è fatta la struttura. Grazie al nuovo locale al porto, saremo aperti finalmente tutto l’anno".