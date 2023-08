"Cattolica non è più un modello turistico"

Nel bel mezzo della polemica di fine stagione tra albergatori e amministrazione comunale si inseriscono ora a gamba tesa anche le opposizioni politiche che attaccano sindaco e giunta e snocciolano temi caldissimi. Bilanci, tassa di soggiorno, bandiera blu, investimenti, piano viabilità, piano spiaggia. Il turismo della Regina finisce ancora sotto la lente d’ingrandimento di addetti al lavoro e politici.

"Dai dati complessivi che emergono a fine stagione, Cattolica non rappresenta più un modello vincente e quindi serve mettere in campo una nuova strategia – dice Riccardo Franca consigliere comunale capogruppo Alleanza Civica – che possa ridare alla città un nuovo slancio turistico, urge un maggior coinvolgimento degli operatori economici e delle forze politiche". Poi snocciola i temi: "Da adesso in poi l’Amministrazione è chiamata ad affrontare tre tappe importanti: il Nuovo piano di urbanizzazione generale, il Piano del traffico e della Mobilità sostenibile ed il nuovo Piano Spiaggia – prosegue Franca – e quindi scelte decisive". Nel dettaglio: "In ambito di piano urbanistico Alleanza Civica ritiene che si debba premiare chi riqualifica e ristruttura. E per questo diciamo basta ai cambi di destinazione d’uso da albergo in appartamenti, privilegiando, attraverso premi ed agevolazioni fiscali, chi ristruttura la propria attività o acquisisce nuovi spazi. Sulla viabilità torniamo chiedere di eliminare la pista ciclabile da Via del Prete, via Matteotti e Via Corridoni in quanto non idonea. Quindi chiediamo di ripristinare di fatto il doppio senso di circolazione in via Del Prete al fine di alleggerire il carico veicolare di Via Carducci e via Emilia-Romagna, dando poi continuità sulla Via Carducci alla pista ciclabile del Lungomare. Urge poi il nuovo piano spiaggia e serve incentivare l’ampliamento degli spazi offerti al libero svago ma anche la riconnessione della spiaggia con il tessuto urbano attraverso la realizzazione di nuovi spazi verdi".

Ancora più decisa poi la critica della Lega con il suo consigliere comunale Marco Cecchini: "Il turismo a Cattolica sta andando a picco e la colpa è dell’ amministrazione Foronchi e del PD. La loro politica turistica ha fallito, nonostante siano stati spesi circa 800.000 euro della tassa di soggiorno. Numeri impietosi, va poi ricordato che Cattolica non ha più la bandiera blu. Alla città non manca nulla, ha un bel mare, ha un centro storico carino, ha la collina, la storia, la cultura, l’enogastronomia… Purtroppo, da più di dieci anni, Cattolica non ha mai avuto le persone competenti per far fruttare questo suo tesoro, è sotto gli occhi di tutti".

Luca Pizzagalli