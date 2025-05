"Serve un fronte comune, difendiamo il territorio"

"I protocolli sono importanti ma il metodo presuppone che tutti i soggetti coinvolti interagiscano e condividono le informazioni. Bisognerebbe ritornare ad organizzare incontri periodici fra Federalberghi, gli organi di controllo e i vari soggetti interlocutori". La proposta è della presidente degli albergatori di Rimini. "Condividere le informazioni – continua Patrizia Rinaldis, reduce dal convegno ’Etica, legalità e sicurezza nell’impresa del tessuto economico’, cui ha partecipato don Luigi Cotti, organizzata dal coordinamento imprenditori del Trentino, cui è stata invitata per parlare delle azioni anti filtrazioni mafiose attuate a Rimini – dare voce ai segnali di preoccupazione, che ci arrivano dagli operatori con canali di comunicazione dedicati e riservati, come io garantisco l’anonimato a chi mi fa segnalazione di attività sospette". "Per prevenire – aggiunge – è importante anche conoscere, quindi predisporre un vademecum con situazioni da tenere monitorate, gli allert esempio la sede legale, come riconoscere i segnali di infiltrazioni, e le dinamiche aziendali sospette, tenere monitorato in primis i cambi di licenza e controllare se l’albergo è in regola con tutti gli adempimenti normativi".

E’ più facile- prosegue la presidente Federalberghi, "che vengano attaccate strutture obsolete di qualunque categoria, compreso strutture ricettive 1 e 2 stelle che ad oggi non sono previste nel protocollo. Controllare la politica prezzi che distrugge le aziende sane e facilita l’acquisizione a chi di mestiere fa altro. Dobbiamo difendere anche noi il territorio e controllare bene prima di cedere la nostra struttura per evitare danni incalcolabili e vorrei rendere la vita difficile a chi vuol far business sulla nostra pelle".

"Le mafie hanno una capacità strategica nuova – conclude Rinaldis – si adattano al territorio e si rigenero continuamente, si nascondono dietro un sorriso e fanno affari con le imprese normali, sono fornitori di servizi, ma sono un danno per la libera concorrenza e per la morale della società. La mafia è forte dove si fanno affari, loro arrivano. Ho spiegato che su Rimini sono anni che discutiamo (una sessantina gli immobili confiscati dal 2007, in gran parte ’bloccati’): abbiamo sottoscritto protocolli, cercato di sensibilizzare gli associati che chi vende o affitta a certi personaggi chiudendosi naso e occhi, fa un danno incalcolabile all’economia. Se vogliamo difendere le nostre aziende da una concorrenza sleale, respingiamo e comunichiamo le attività sospette agli organi di controllo".