"C’è un uomo col fucile" Attimi di tensione in Paese

"Presto, venite subito, c’è un uomo con un fucile". La chiamata ai carabinieri della compagnia di Riccione è partita ieri attorno alle 13 dalla zona centrale del Paese, a quell’ora affollato come non mai per via del mercato settimanale che si svolge nella vicina piazza Unità. Alcuni passanti hanno allertato i militari della Perla Verde, segnalando la presenza di un individuo armato affacciato dal terrazzo di un appartamento della zona. Sul posto si sono precipitate, nel giro di una manciata di minuti, diverse pattuglie dei carabinieri, pronte al peggio.

Le verifiche compiute dai militari dell’Arma hanno però dato esito negativo: una volta giunte nella piazzetta Ferruccio Parri, da dove era partita la segnalazione alle forze dell’ordine, le divise hanno potuto accertare come non ci fosse alcuna reale situazione di pericolo. A far scattare l’allarme sarebbe stato un uomo, visto da diverse persone aggirarsi con un fucile sul balcone della sua abitazione. Stando a quanto emerso, il residente sarebbe uscito sul terrazzo per lucidare l’arma, regolarmente detenuta, ma tenendola abbassata e senza effettivamente puntarla ad altezza d’uomo. La scena si è parata davanti agli occhi dei passanti che in quel momento si trovavano a passare dalla piazzetta, incluse famiglie con i bambini all’uscita dall’asilo, seminando rapidamente il panico. È così partita una telefonata ai carabinieri, accorsi sul posto alla velocità della luce per accertare la situazione. Al momento non sarebbero state presentate denunce per l’accaduto, anche se non sono da escludere ulteriori approfondimenti da parte dei carabinieri nelle prossime ore.