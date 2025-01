Chiara Francini in scena a Riccione

Chiara Francini torna a Riccione con ‘Forte e chiara’ per la regia di Alessandro Federico. Mercoledì alle 21 sarà al Palazzo del Turismo su musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri. Francini, che ha firmato anche il testo, questa volta si abbandona a una trascinante confessione autobiografica, non professionale, ma umana. Al centro dello spettacolo c’è una ragazza di provincia che piena di sogni si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Nella seconda parte suscita una profonda riflessione sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità.