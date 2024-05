Chiude viale Bologna. Mezzo milione di lavori

Chiude un tratto di viale Bologna per una settimana. Parte il cantiere per la riqualificazione di piazzale XX Settembre e per circa una settimana il viale dovrà essere interrotto per consentire il rifacimento del sistema fognario. Il divieto entrerà in vigore da lunedì nel tratto che va da viale Savignano a piazzale XX Settembre. Potranno accedere a viale Bologna soltanto i residenti e coloro che sono diretti alle attività economiche presenti in zona.

Chi accederà a viale Bologna da viale Emilia, trovando piazzale XX Settembre chiuso, dovrà necessariamente svoltare a sinistra in viale Faenza e successivamente in viale Rimini. Per la riqualificazione complessiva del cantiere il costo complessivo previsto dall’amministrazione è di mezzo milione di euro. L’area in considerazione è compresa tra viale Castrocaro e la ferrovia. L’obiettivo del progetto è migliorare i percorsi pedonali, ciclabili e carrabili della zona, creare un collegamento con il polo sportivo e con il parco della Resistenza, migliorare la sicurezza stradale. Molti alberi saranno abbattuti e sostituiti. Verrà realizzata una nuova piazza e creata una pista ciclabile, saranno rifatti i marciapiedi e ottimizzati i punti luce dell’illuminazione pubblica. Infine verrà realizzata un’area per il parcheggio in viale Faenza e verranno rifatti i collettori e i punti di ispezione e di raccolta delle fognature bianche.