Cinghiale a spasso per le vie di Cattolica

Lupi e cinghiali a spasso per le strade dei comuni di Rimini Sud: ora anche a Cattolica si segnala un avvistamento. Da un paio di giorni sui social circola un video che riprende un cinghiale adulto che passeggia a notte fonda per le vie di Cattolica tra le auto parcheggiate, in zona Parco della Pace, dove la città confina poi con le campagne di San Giovanni ed il corso fluviale del Tavollo. Nessun pericolo per le persone, ma la notizia sta circolando creando molta curiosità tra i cittadini che si chiedono a questo punto se l’insolito ospite tornerà. "L’avvicinamento degli animali selvatici alle zone urbanizzate è ben noto e riguarda diverse città, anche del nostro territorio – conferma l’assessore Claudia Gabellini, che ha la delega per la Protezione animali – Siamo a conoscenza di tale episodio proprio da segnalazione sui social. Segnalazioni alle nostre forze dell’ordine però non sono ancora arrivate. La zona è stata monitorata e non ci sono stati altri avvistamenti, anche perché si tratta di animali che tendenzialmente cercano la strada per riprendere il loro ambiente naturale. In ogni caso teniamo alta l’attenzione anche attraverso la nostra polizia locale e chiediamo a cittadini e cittadine di inviare le segnalazioni alle nostre autorità. Anche i carabinieri della forestale ne sono a conoscenza e vengono contattati in caso di bisogno".

Attiva anche la Protezione civile, pur senza particolari urgenze: "Come Protezione civile non abbiamo avuta nessuna segnalazione – conferma Roberto Franca, consigliere comunale e volontario del nucleo della Protezione civile di Cattolica – ma non abbassiamo la guardia". Nella vicina San Giovanni da oltre un anno si segnala la presenza di un lupo solitario che si avvicina alle abitazioni, ma senza alcun pericolo per le persone. Si tratterebbe di un lupo giovane, oramai smarritosi rispetto al branco, che percorre le campagne al di sopra di San Giovanni in direzione Saludecio e Tavullia e periodicamente riappare tra i campi o per le strade notturne del Granaio dei Malatesta.

Luca Pizzagalli