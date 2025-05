Cinquantenne ruba computer e scatena il caos in negozio

Ruba un computer e quando l’addetta alla vigilanza cerca di fermarlo reagisce, scatenando il parapiglia. Il suo tentativo di mettere a segno un furto è però stato sventato grazie all’intervento tempestivo del personale di sicurezza del punto vendita e dei militari dell’Arma. I carabinieri di San Mauro Pascoli, nel cesenate, hanno arrestato un 50enne, residente nel Riminese, con l’accusa di rapina impropria. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Forlì-Cesena, ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. I militari, allertati da testimoni, sono intervenuti in un negozio del centro commerciale Rubicone per un uomo che, dopo essere stato fermato da un’addetta alla vigilanza, che lo aveva sorpreso mentre tentava di allontanarsi dal negozio, senza pagare, con un personal computer che aveva nascosto nello zaino, era andato in escandescenza ed aveva più volte strattonato la donna che lo inseguiva, cercando di fermarlo. I carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e immobilizzato, scongiurando una definitiva fuga. La merce, recuperata, è stata subito dopo restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale. Il giudice del tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare in carcere a carico del 50enne.