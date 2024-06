Cinquecento parcheggi nella zona sud a prezzi "contenuti"

Più di 500 nuovi parcheggi per la zona sud della città. Con l’estate alle porte il Comune ha chiuso la partita delle nuove aree da adibire alla sosta tra l’Abissinia e il confine con Misano. La principale novità riguarda i 400 posteggi auto ricavati tra i viali Da Verrazzano e Vespucci, vicino alla rotonda delle farfalle, grazie a un accordo con gli eredi Ceschina. Il Comune avrà l’area in comodato d’uso. I parcheggi saranno a pagamento al prezzo calmierato di 60 centesimi all’ora, altrimenti 3 euro per tutto il giorno. La sosta si pagherà dalle 8 alle 20. Oltre all’accordo con i Ceschina, l’amministrazione aveva stretto un accordo operativo e una convenzione urbanistica con il Club del Sole che ha portato ad ottenere un’area compresa tra il Romagna Family Village e la ferrovia da cui verranno ricavati circa cento posti auto a fruizione libera, con ingresso da viale San Gallo. L’ultima novità riguarda viale Torino. I primi utenti hanno già protestato per l’arrivo delle strisce blu. "Abbiamo accolto – spiegano dal municipio - la richiesta dei gestori delle attività che si trovano lungo viale Torino dal confine con Misano a viale San Gallo. I circa cento posti auto sul lato monte di viale Torino saranno messi a pagamento (stesse tariffe di viale Da Verrazzano). La richiesta è stata dettata dal fatto che i parcheggi erano sempre occupati e i clienti delle attività non trovavano posto".