Col trattore in una scarpata: muore 74enne

Un incidente con il trattore, avvenuto l’altro ieri attorno alle 20.30, è costato la vita al montefiorese Novario Magnani, 74 anni. Il dramma si è consumato in via Pedrosa, non lontano dall’omonimo agriturismo di proprietà proprio della famiglia Magnani. Novario stava percorrendo la strada provinciale 84. Stando a quanto emerso, l’uomo era alla guida di un trattore gommato che trainava un carro, sul quale era caricato un altro macchinario agricolo per i lavori in campagna.

La dinamica al momento è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Riccione, intervenuti sul posto per i rilievi. Non è chiaro, infatti, cosa sia successo di preciso nel momento in cui il 74enne è giunto in prossimità di una curva a gomito, lì dove si è verificata la tragedia. Sull’asfalto non sarebbero stati trovati segni di frenata, il che ha fatto pensare che l’uomo possa essere stato colto da un malore perdendo quindi il controllo del trattore. Il mezzo è finito fuoristrada in una piccola scarpata, abbattendo una pianta e una siepe, e Novario è rimasto bloccato sotto di esso. A dare l’allarme è stato un automobilista. Passando in quel punto, ha notato il trattore nel fosso e l’uomo riverso tra la vegetazione. Ha quindi dato immediatamente l’allarme che ha fatto accorrere sul posto a sirene spiegate l’ambulanza del 118, l’automedica e una squadra dei vigili del fuoco di Cattolica.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo in fondo alla scarpata e si sono subito messi all’opera per eseguire le manovre di rianimazione. Il 74enne è stato trovato privo di conoscenza. Nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, il suo cuore non è ripartito e così il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Non è chiaro quale sia il fattore che ha determinato il decesso: gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri, arrivati sul posto con due pattuglie, che si sono immediatamente attivati per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio e far luce sulla tragedia. Del fatto è stato informato il magistrato di turno, che ha disposto l’autopsia. Anche il Comune di Montefiore si è unito al dolore dei familiari di Novario per l’improvvisa scomparsa. "L’amministrazione comunale di Montefiore Conca, interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza, desidera esprimere le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Magnani per la scomparsa del loro amato Novario. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo a loro con affetto e partecipazione".