Coloniale e Rossi calzature. Due botteghe storiche

Altre due Botteghe Storiche nel prestigioso elenco del Comune di Rimini, attività che dagli anni ’60 ad oggi, caratterizzano il Centro Storico e portano l’Albo delle Botteghe Storiche a 89 iscrizioni. Sono le attività commerciali “Il Coloniale” (foto) “Rossi Calzature”. “Il Coloniale”, di Roberta Sapigni in via del Tempio Malatestiano 49 (palazzo Fabbri), un esercizio di commercio al dettaglio, alimentare e non alimentare. Un piccolo negozio situato nel centro storico di Rimini, nato negli anni sessanta, con l’esclusiva vendita di caffè torrefatto (caffè Foschi) del quale porta ancora l’insegna sulla facciata.

La seconda attività è “Rossi calzature”, in via IV Novembre 26, che ha appena festeggiato i 60 anni di attività. Nella primavera del ’64, due giovani fratelli, poco più che ventenni - Claudio e Sergio Rossi - avevano scelto per le loro attività, scarpe con firme di alta moda, attirando fra la loro clientela tanti personaggi dello spettacolo, che frequentavano la città per esibirsi nei rinomati locali dell’epoca.