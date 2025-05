Comprando casa in un albergo si ottiene la residenza a Riccione

Comprare casa in albergo. La giunta vuole dare un forte stimolo allo strumento del condhotel e per farlo ha deciso di modificare la delibera del consiglio comunale approvata nel 2019 (nella precedente legislatura) e aprire il mercato degli appartamenti negli alberghi. Come? Consentendo a chi acquista un alloggio in queste strutture di prendere anche la residenza permanente, non una semplice residenza temporanea come accadeva in precedenza. In altri termini si potrà acquistare un appartamento all’interno di un complesso ricettivo come fosse la prima casa. Il che consentirebbe anche di non versare l’onerosa Imu sulle seconde case, limitandosi agli aspetti fiscali che riguardano una prima casa. Una mossa che può attrarre imprenditori facoltosi anche perché i condhotel nasceranno in zona turistica sulle ceneri di attuali strutture o di ex colonie, dunque in zone molto appetibili. Al medesimo tempo, la stessa amministrazione potrebbe ottenere un immediato riscontro da questa novità, con un incasso. La ex colonia Bertazzoni verrà messa in vendita entro le prossime settimane e potrà diventare un condhotel. Ciò significa che l’eventuale acquirente di uno degli appartamenti che verranno realizzati si ritroverà con un alloggio sulla spiaggia, caso più unico che raro a Riccione, considerato tuttavia come una prima casa. Nel modificare la delibera del 2019, in municipio assicurano che non si tratta di un blitz alle norme urbanistiche. Al contrario "abbiamo adeguato la disciplina urbanistica del Comune – spiega l’assessore Christian Andruccioli – alle disposizioni regionali e nazionali in materia di condhotel, eliminando una limitazione precedente non prevista dalla normativa sovraordinata".

Insomma, la giunta Angelini vuole togliere il freno ai condhotel, una disciplina urbanistica mai decollata nel litorale romagnolo. La norma relativa a questa trasformazione consente la trasformazione fino al 40% della superficie utile complessiva ricettiva in unità abitative residenziali. Dovrà tuttavia rimanere una gestione unitaria e integrata tra parte ricettiva e parte residenziale. Tradotto, per affittare gli alloggi bisognerà passare per la gestione dell’albergo. "Il condhotel non è uno strumento per incrementare la residenza, ma un modello normato e circoscritto che consente di sostenere economicamente il rilancio dell’offerta alberghiera". Con la modifica alla norma la giunta vuole incentivare la trasformazione delle vecchie strutture ormai fuori mercato, per evitare che, a suon di ricorsi al Tar, possano diventare semplici condomini in vendita, senza alcuna superficie ricettiva.

Andrea Oliva