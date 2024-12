Con Job station il lavoro diventa più inclusivo

Si chiama Job station ed è una opportunità di vita e di lavoro. Si tratta di un progetto all’avanguardia e molto innovativo sul tema dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo. Grazie a Progetto Itaca, da mesi a Rimini in via Graf c’è uno spazio adibito a centro per smart working rivolto a persone con storie di disabilità psicofisiche e psichiche. Sono giovani (e non solo) che qui possono lavorare in un ambiente protetto, accogliente e pensato per valorizzare le loro capacità. Persone come Marco, Giulia e Luca, che grazie alla Job station hanno raggiunto importanti traguardi, formativi e professionali. Job station mira a creare un equilibrio tra i bisogni delle persone e quelli delle aziende, e nasce dalla proficua collaborazione tra Progetto Itaca, Ausl e il Comune di Rimini. L’iniziativa si inserisce in una rete di altre 9 ‘stazioni’ in Italia (la prima è stata aperta a Milano) e coinvolge oltre 30 aziende.