Condanna del sindaco: "Agguato infame, ma ora non cominci un’escalation violenta"

"È stato un agguato infame. Sono arrivati da Rimini in venti, non hanno trovato i veri ultras e se la sono presa con chi hanno trovato. Non stiamo parlando di sport nè di tifo: un gesto inaccettabile. Ora rivolgo un invito ai nostri ragazzi a non far partire una escalation di violenza e non rispondano a un’azione bestiale come questa". Va giù durissimo il sindaco di Bellaria Igea Marina. Filippo Giorgetti parla anche "da uomo di sport": è stato arbitro di calcio e supervisore regionale Emilia-Romagna dei direttori di gara.

"E da uomo di sport – continua – capisco la tifoseria, ma non la violenza. Se quelli che l’hanno messa in atto al circolo ricreativo di Bellaria Monte sabato sera si reputano ultras sappiano che fanno male al loro sport". Insomma, quella che arriva dal primo cittadino è "una condanna senza se e senza ma, senza attenuanti". "Quanto avvenuto – aggiunge – è ancor più grave nella misura in cui, pur nel rispetto delle verifiche in atto, pare evidente siano coinvolti ragazzi giovanissimi e mossi da motivi inaccettabili". "Lo sport non è questo – continua Giorgetti –: è confronto, crescita, incontro, sfida con se stessi e con i propri limiti, è competizione leale con l’avversario. E’ sudore e a volte lacrime, sul filo sottile che separa una vittoria da una sconfitta. La fede sportiva non contempla il suo contrario, ossia l’odio, e la nostra è e vuole essere una comunità in cui non c’è nè mai ci saranno tolleranza o indulgenza verso episodi come questo. Aggiungo che i nostri sistemi di targa system e videosorveglianza sono già stati messi a disposizione delle indagini per rintracciare i responsabili". Infine il sindaco di Bellaria Igea Marina esprime "solidarietà e vicinanza alle vittime della violenza e nei confronti dei gestori".

"Questa mattina (ieri, ndr) in occasione della cerimonia per la Giornata delle Forze Armate – il post su Facebook del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – ho ho avuto modo di esprimere personalmente al sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti la mia solidarietà e vicinanza a nome della Provincia per il preoccupante episodio di assalto collettivo in ‘stile Arancia Meccanica’, avvenuto sabato sera, nei confronti di un pubblico esercizio... Le immagini sono agghiaccianti e restituiscono il racconto di un interminabile minuto di follia senza senso, un atto criminale inquietante per modalità e violenza che non appartiene a questo territorio e che va condannato e respinto con fermezza. Nel rinnovare la vicinanza al sindaco e alla comunità bellariese, sono fiducioso affinché le indagini possano portare ad una celere individuazione dei responsabili".