Condotta rotta a Viserba. Rubinetti a singhiozzo

Senz’acqua o con i rubinetti a singhiozzo. Brusco risveglio ieri nella zona di Viserba. Già dal primo mattino sono emersi i problemi con i rubinetti che concedevano poca acqua andando a singhiozzo con scarsa pressione in parte degli impianti delle abitazioni.

A complicare l’inizio della giornata ai viserbesi è stata la rottura che si è verificata in una importante condotta idrica che si trova in via Novella. La condotta è collocata a monte della statale 16, nella zona artigianale di Viserba, e serve anche l’abitato nella parte mare. La rottura, spiegano da Hera, ha provocato disagi alle attività nella zona artigianale che sono rimaste a secco per diverse ore, fino al completamento dell’intervento. Per la parte mare il gestore ha da subito cercato di gestire la situazione fornendo comunque acqua alle abitazioni tramite altre condotte. Questo ha consentito a tanti di non accorgersi del disagio, mentre altri hanno notato cali di pressione che in alcuni casi sono stati importanti tanto da rendere complicato svolgere le normali operazioni in casa. Alcuni residenti l’acqua non l’hanno vista uscire dai rubinetti.

L’intervento del gestore si è reso necessario per garantire comunque l’apporto idrico alla zona e limitare i disagi. Questo, tuttavia, non ha potuto impedire oltre ai cali di pressione anche il tam tam sui social con residenti che chiedevano informazioni per capire cosa stesse accadendo e soprattutto fino a quando si sarebbero prolungati i disagi.

Intanto le squadre inviate da Hera cercavano di riparare il danno per limitare i disagi. Si è trattato di una rottura importante. I mezzi hanno scavato una trincea per poter operare, lunga diversi metri e soprattutto profonda. Le operazioni hanno richiesto tempo. Intanto i cittadini chiamavano il numero verde di Hera e si sentivano dire che il problema riguardava la zona di Viserba, rimanendo in attesa di un termine al disagio. Per gli operai si è rilevato non semplice intervenire vista l’entità del danno, tanto che una prima stima che voleva completata la riparazione entro l’ora di pranzo, è stata rivista in corso d’opera. I lavori sono proseguiti senza sosta e verso le 15,30 la condotta è stata riparata. Il ritorno all’operatività per la condotta ha consentito alla rete dell’acquedotto di tornare al normale servizio nell’intera zona di Viserba.

Andrea Oliva