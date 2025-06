Contributi per l’accesso ai centri estivi

Un aiuto concreto alle famiglie con figli in situazione di disabilità arriva dal Comune di Bellaria Igea Marina, che ha stanziato oltre 27mila euro per contribuire alle spese di frequenza dei centri estivi 2025. Il sostegno economico è riservato ai casi in cui il centro scelto non preveda la figura dell’educatore di supporto individuale. Ammesse al contributo nove famiglie, selezionate in base ai criteri stabiliti da un avviso pubblico. "L’obiettivo – spiega l’Amministrazione – è garantire inclusione e accessibilità, sostenendo i nuclei che affrontano maggiori difficoltà organizzative ed economiche, specie nei mesi estivi". I fondi – si specifica - saranno erogati solo dopo la presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute. Il provvedimento rientra nel quadro delle politiche comunali rivolte ai minori fragili, con attenzione particolare alla coesione sociale e all’equità.

a.d.t.