Controllo di comunità, partito il progetto. Monticelli: "Già settanta adesioni volontarie"

Il progetto di controllo del vicinato è ufficialmente attivo: a inizio settimana un primissimo bilancio e valutazione dei primi feedback dei volontari, in un incontro operativo tra le parti a cui tra gli altri hanno preso parte il sindaco Filippo Giorgetti, Gian Guido Nobili, Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità della Regione Emilia Romagna, e del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bellaria Igea Marina, Luogotenente Luigi Migliore. il controllo del vicinato è un’iniziativa annunciata dall’Amministrazione Comunale a fine 2024, manifestando la volontà di introdurre a Bellaria Igea Marina questa moderna forma di partecipazione attiva dei cittadini all’osservazione del territorio, in ottica di prevenzione nell’ambito della sicurezza urbana. Un progetto volto a valorizzare e stimolare l’idea di costruzione della sicurezza locale e il consolidamento dello spirito comunitario, nel rispetto dei diversi ruoli delle istituzioni, forze dell’ordine in particolare.

"All’annuncio ha fatto seguito la fase di raccolta delle adesioni", spiega l’assessore Monticelli (in foto), "che ad oggi sono circa settanta e che sono tuttora aperte per chi voglia prenderne parte. Tutte persone volentersose che ringraziamo, le quali sono state suddivise per zone di appartenenza, in tutto cinque, nel contesto degli incontri formativi condotti nell’ultimo periodo, presieduti dal comandante Amato e dei quattro ispettori della nostra polizia locale".