Coppia rapina un trans A processo

Coppia di fidanzati riminesi a processo. L’accusa che viene mossa loro è quella di aver rapinato una transessuale, in via Varisco nell’ottobre del 2021. Quella notte i protagonisti della vicenda - un uomo di 35 anni e la fidanzata di 34 - si erano recati in una zona della città nota per essere frequentata da trans che si prostituiscono. I fidanzati si erano messa alla ricerca di una transessuale per un rapporto sessuale a tre e a un certo punto ne avevano abbordata una. Il 35enne era quindi sceso dall’abitacolo della macchina e aveva incominciato a contrattare la prestazione con la trans. Ben presto tuttavia la situazione era degenerata e l’uomo, con una mossa rapidissima, le aveva strappato la borsa dalle mani. La trans non era rimasta a guardare e come una furia si era avventata sul rapinatore. Era scoppiata una feroce colluttazione, ma in qualche modo il 35enne era riuscito ad allontanarsi, risalendo in macchina e ripartendo a tutta velocità. Nella fuga, tuttavia, aveva perso il controllo dell’auto e così la macchina con i due fidanzati a bordo era andata a schiantarsi contro un cartello stradale. A quel punto la coppia si aveva continuato a scappare a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Poco dopo però i fidanzati erano stati individuati e identificati dalle forze dell’ordine, alle quali nel frattempo la trans si era rivolta. Difeso dall’avvocato Piero Ippoliti, il 35enne ha scelto la strada del rito abbreviato davanti al gup del tribunale di Rimini: la sentenza è attesa per il prossimo 8 luglio. La 34enne, invece, sarà processata con rito ordinario.