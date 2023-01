Corre l’influenza: aumentano i casi

La stagione influenzale entra nel vivo e, purtroppo, il teatro è la popolazione. Anche nel riminese il virus stagionale sta colpendo duro, sin qui, anche più del Covid (basti pensare che durante tutte le settimane di dicembre l’esito dei tamponi eseguiti su casi sospetti è risultato in media positivo all’influenza nel 22% dei casi e al Covid nel 13% dei casi) con numeri che, stando all’ultimo report dell’Ausl Romagna sulla sorveglianza settimanale, pongono Rimini come la provincia dove l’influenza ha un’incidenza maggiore (oltre 20 persone contagiate ogni mille assistiti).

Rimini inoltre è anche la sola provincia che nelle ultime settimane dell’anno in Romagna sta registrando un trend di incidenza al rialzo, mentre lo stesso dato regionale in questi giorni ha subito una flessione. Ad essere complice di questo andamento è certamente la copertura vaccinale ancora una volta sotto la soglia sperata, con la percentuale più bassa dell’intero territorio di competenza dell’Azienda sanitaria. Tra gli over65 infatti Rimini ha una copertura del 51,5%, contro il 54,2% medio in Romagna.