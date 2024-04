Corsa per il Tour de France. Il lungomare sarà blindato. I vigili chiedono rinforzi

Per Rimini sarà come ospitare – per un giorno – le Olimpiadi. La visibilità nel mondo che ci regalerà il Tour de France, che viene seguito in tv in 190 Paesi, è paragonabile solo a quella dei Giochi olimpici e dei Mondiali di calcio. Tanto che, per la tappa inaugurale con l’arrivo a Rimini, sarà allestito un centro stampa al Palacongressi. Questo solo per dare un’idea di quale spot sarà per la nostra città la Grande Boucle, che quest’anno per la prima volta partirà dall’Italia. La prima tappa, sabato 29 giugno, sarà proprio quella da Firenze a Rimini, con il traguardo sul lungomare. Da diverse settimane gli organizzatori del Tour, attraverso i vari social (solo la pagina Facebook vanta oltre 3 milioni di fan) stanno raccontando la città di Rimini e i suoi monumenti con video e approfondimenti. Diversi giornalisti da qui a giugno verranno a Rimini, prima della corsa, per fare approfondimenti sulla tappa e anche sul cicloturismo in Emilia Romagna. E sono già numerosi i servizi dedicati a Rimini in vista del Tour.

Intanto procede spedita anche la grande macchina organizzativa. Il Comune – come abbiamo anticipato – presto inizierà i lavori di riasfaltatura di alcune delle strade attraversate dalla tappa, in particolare lungomare di Vittorio (dove sarà il traguardo), viale Regina Elena, viale Firenze e via Chiabrera. La spesa complessiva è di 190mila euro, i lavori dureranno una trentina di giorni. Ieri ci sono stati nuovi sopralluoghi eseguiti dal gruppo tecnico del Comune per l’evento e la responsabile di tutti gli arrivi del Tour de France, Stéphane Boury. "Sono state esaminate e vagliate le migliori soluzioni sia in relazione alla sicurezza del percorso di gara sia per garantire un’efficace viabilità alternativa, così da ridurre al minimo gli inevitabili disagi per cittadini e turisti", spiegano da Palazzo Garampi. I tecnici hanno definito inoltre gli ultimi dettagli per le aree che dovranno accogliere l’organizzazione del Tour e le 23 squadre. Il parcheggio di via Chiabrera ospiterà i mezzi tecnici (saranno oltre 60). A bus, ammiraglie e altri mezzi delle squadre invece sarà riservata un’area su lungomare di Vittorio, subito dopo il traguardo. Sempre sul lungomare, all’altezza di via Lagomaggio, ci saranno le tribune, i maxischermi, il villaggio del Tour e le altre strutture a servizio dell’arrivo. La polizia locale sta già lavorando al piano per la viabilità, i divieti e le strade alternative. Il 29 giugno, nel giorno della gara, i vigili di Rimini potranno contare anche su agenti mandati come rinforzi dai comuni vicini.