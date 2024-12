Corsi di vela inclusivi per bambini con disabilità al Club Nautico di Riccione

Corsi di vela aperti ai bambini con disabilità proposti dal Club Nautico di Riccione. Ad annunciarlo è stato il neo presidente, Roberto Leardini, affiancato dalla consigliera Franca Mulazzani e dal responsabile Scuola vela Fiv, Stefano Giuliodori, in occasione degli auguri di Natale.

"I valori del nostro club, che vorremmo contribuire a diffondere nella nostra città, sono quelli del mare, solidarietà, accoglienza, condivisione e amicizia", ha sottolineato il presidente, dopo la benedizione impartita da don Valerio Celli, parroco della Mater Admirabilis. "Abbiamo in progetto una serie di iniziative che mi auguro permetteranno al nostro club di radicarsi sempre più nel tessuto sociale".

"È un dovere dell’amministrazione essere presente e vicina a realtà come queste", riprende la sindaca Daniela Angelini. "I progetti e i valori espressi non sono solo quelli del mare, ma di un’intera comunità. In particolare la nostra che, oggi più che mai, ha necessità di dare corpo a questi valori. Lo può fare solo attraverso le associazioni come questa delle quali la città è piena e noi ne andiamo fieri".