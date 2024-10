Craxi e Zaccaria in cattedra al Fulgor

Cultura, ambiente, nuove generazione e giustizia sociale. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro che si terrà oggi (alle 21) al Fulgor, a cura dell’associazione Cambia-Menti. Sul palco saliranno Emma Petitti, candidata alle regionali per il Pd, Bobo Craxi (foto) politico e saggista, e Roberto Zaccaria, giurista e politico. Il punto di partenza del dibattito sarà quanto scritto nella Costituzione all’articolo 9, che richiama l’attenzione verso la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. In altri termini ciò che siamo, che saremo e che siamo stati. Un punto di partenza privilegiato per porsi davanti alle grandi sfide del nostro tempo.

"In un momento storico caratterizzato da sfide globali come il cambiamento climatico, la crescente disuguaglianza sociale e la crisi delle istituzioni democratiche – spiegano gli organizzatori – diventa sempre più urgente interrogarsi su come i principi costituzionali possano tradursi in azioni concrete di impegno civile". L’incontro è aperto a tutti, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.