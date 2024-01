Cucina stellata e storia: menù speciale

Quattro giovani cuochi stellati grandi interpreti della cucina regionale italiana, quattro storici, documentaristi, scrittori e docenti universitari che raccontano la costa e in particolare Bellaria Igea Marina. Con loro anche quattro musicisti e un artista. Sarà questo il fitto programma di eventi, in programma da venerdì 26 gennaio a venerdì 14 marzo al ristorante Infinity Hotel Savini di Igea Marina. Il filo conduttore sarà uno solo: il mare. La rassegna si chiama "Il mare ‘porta’" ed è curata da Fausto Fratti. "I proprietari Silvia Tosi e Claudio Guerra hanno accettato con grande sensibilità la sfida di proporre qualcosa di molto diverso dalla canonica rassegna culinaria" dice Fratti. I cuochi coinvolti sono tra i grandi interpreti stellati: Mattia Spadone, Federico Pettenuzzo, Giulio Gigli e Antonio Biafora, in arrivo da Abruzzo, Veneto, Umbria e Calabria. I loro menu saranno preceduti da momenti di approfondimento come quello della prima serata con Giovanni Rimondini, storico, scrittore: racconterà la storia di Vittorio Belli che di ritorno dall’Etiopia acquistò tutte le dune dal porto a Torre Pedrera per creare un grande centro termale e fondò Igea Marina. Nei due mesi in cui si svilupperà la rassegna, l’hotel Savini si farà sede poi di un’originale esposizione di opere dell’artista Gabriele Geminiani, che ha ridato vita in forma artistica a ciò che è rinvenuti negli anni sulle rive dell’Adriatico e ha creato il primo Micro Museo dell’oggetto ritrovato a Verucchio. Si parte il 26 gennaio con Rimondini, lo chef Mattia Spadone (La Bandiera Civitella) e la musica di Tiziano Paganelli alla fisarmonica. Nelle altre serate Stefano Pivato, Piero Meldini ed Elisabetta Santandrea saranno protagonisti di una rassegna tutta da assaporare e ascoltare che porterà in tavola la cucina regionale e vedrà le cene precedeute da approfindimenti sulla storia delle colonie marine, della nascita di Igea, del salvataggio di 38 ebrei da parte di Ezio Giorgetti e Oscar Carugno e della cucina di costa.