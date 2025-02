Da gennaio una multa al giorno contro i furbetti dei rifiuti

Sono 37 i furbetti dei rifiuti beccati in appena un mese e mezzo, da gennaio a oggi. Il contrasto all’abbandono irregolare dei rifiuti viene fatto attraverso fototrappole e verifiche sul posto da parte degli addetti di Hera e delle guardie ecologiche volontarie. Nel 2024, le fototrappole hanno registrato 85 violazioni, a cui si sono aggiunti 26 verbali emessi dalle Gev. Quest’anno in poco più di un mese si è già arrivati a 37 sanzioni. Le fototrappole sono installate in modo mobile e a rotazione in 38 postazioni critiche, individuate sulla base delle segnalazioni che arrivano da cittadini, Hera e guardie ecologiche volontarie. I dispositivi sono attivati da sensori di movimento, e vengono spostati periodicamente per garantire un controllo capillare delle zone più a rischio. Gli occhi elettronici sono accesi dal 2021, anno in cui registrarono 145 verbali. Nel 2022 furono 222, nel 2023, 162, e nel 2024, 84, più altri 26 verbali. Le fotocamere ambientali, autorizzate dalla Prefettura, restano installate per circa una settimana nelle postazioni monitorate, con tempi più lunghi nei casi più critici.

Quest’anno finora le multe fatte dalle telecamere sono state 5, a cui si aggiungono le 32 elevate dagli addetti di Hera. L’attività di controllo si è concentrata in particolare nel centro storico e soprattutto in via Oberdan, una delle zone più critiche. Le principali violazioni riscontrate nell’ultimo mese e mezzo riguardano l’abbandono di sacchetti e materiali vicino ai cassonetti stradali, e l’errato conferimento dei rifiuti nei contenitori dedicati. Le violazioni vengono sanzionate con una multa da 200 euro nel caso di utenze domestiche, e 400 euro per le utenze non domestiche. Dal report fornito da Hera risulta che un terzo dei verbali è stato elevato a utenze non domestiche. Una singola attività commerciale ha ricevuto due sanzioni per conferimenti errati. Oltre alle fotorappole che catturano immagini e video, gli addetti aprono anche i sacchetti alla ricerca di bollette o altri indizi che permettano di risalire ai responsabili.