Da Rimini ai laboratori di Pierre Cardin a Parigi

Da Rimini alla Francia, nel cuore dello stile parigino. Nei giorni scorsi, quattro studenti della triennale di fashion design della Laba (Libera accademia delle belle arti) hanno potuto toccare con mano la moda, in una delle maison storiche della Ville Lumière, quella di Pierre Cardin. Giacomo Lorenzetti, Elisabetta Ferrucci, Daniel Florido e Cecilia Branchetti hanno partecipato alla prima fase del concorso Young designer around, promosso proprio dalla casa di moda fondata nel 1950 dallo stilista omonimo. Solo 64 giovani designer sono stati scelti per prendere parte al workshop internazionale e tra questi ben quattro direttamente dalla Laba di Rimini, una conferma dell’eccellenza della scuola riminese. La partecipazione dei ragazzi è stata possibile grazie ai professori Carlo Rausa, Sonia Zanfi e Silvia Albani che ne hanno curato la progettazione e la realizzazione degli elaborati.

La due giorni di workshop ha portato gli studenti direttamente a rue du Faubourg Saint-Honoré, nel quartier generale del brand, presentando i propri progetti accademici e successivamente cimentarsi nella creazione di abiti, accessori ed elementi di arredo, seguiti passo a passo dagli esperti. A chiudere l’esperienza, la maison ha organizzato un incontro di condivisione tra professori e alunni, in perfetta sintonia con il settore moda, dove talento e relazioni personali si intrecciano costantemente. Quarantotto ore parigine che si sono concluse con la selezione di Daniel Florido, uno dei quattro studenti, per la fase finale del concorso che questa volta sarà ad Atene, dove 13 alunni delle scuole europee presenteranno le loro creazioni e a tre di loro verrà data l’opportunità per un tirocinio di tre mesi proprio da Pierre Cardin.

Federico Tommasini