Dai Mutoid al grattacielo: prosegue la mostra: "Riuso del moderno"

Prosegue la terza edizione dell’iniziativa "Riuso del Moderno" promossa dall’Ordine degli architetti di Rimini. L’evento esplora il patrimonio architettonico moderno come risorsa culturale e si articola in mostre e seminari. Le mostre tematiche, aperte nell’ala moderna del Museo della Città fino al 10 novembre, si accompagnano a incontri e seminari cominciati nel mese di ottobre con tematiche come il "Patrimonio culturale: bene comune e risorsa" e "Architettura e ospitalità". Quattro sono i focus attraverso cui si articola "Riuso del Moderno 3": la rigenerazione urbana come orizzonte operativo all’interno del quale ripensare lo stesso riuso dei singoli interventi, con uno sguardo contestuale anche agli ambiti dei centri storici; il grattacielo di Rimini quale esperienza costruttiva che ingloba in sé una visione del territorio tipica della modernità; gli edifici industriali dismessi come patrimonio di comunità; l’esperienza radicale del gruppo Mutoid.