Grande successo per l’iniziativa a favore degli ospiti dei canili comunali di Rimini e Vallecchio organizzata dall’azienda Demetra di Rimini, che si occupa dell’allevamento delle lumache. Il progetto prevedeva la donazione di un euro per ogni prodotto venduto (online e offline) nei mesi di dicembre e gennaio, quelli notoriamente più dinamici sul piano delle vendite. Su richiesta dei responsabili dei canili, il titolare di Demetra, Daniele Bartocci, con la somma raccolta ha acquistato dei prodotti per la masticazione per l’igiene orale dei cani che verranno recapitati nei prossimi giorni direttamente nelle due strutture comunali.