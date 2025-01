"Dammi i soldi o non vai in chiesa". Mendicante mette paura ai fedeli

"Dammi i soldi o non ti faccio entrare in chiesa". E molti, domenica, di fronte al suo atteggiamento aggressivo, hanno preferito tirare fuori il portafoglio e dargli qualcosa, piuttosto che incorrere nella sua reazione violenta. Ha messo paura a tanti l’uomo che chiedeva l’elemosina domenica, fuori dalla chiesa del santuario della Madonna di Casale, a Santarcangelo. Non era la prima volta che il mendicante si presentava a chiedere soldi lì, in occasione delle messe celebrate dai frati passionisti del convento della Madonna. Ma domenica l’uomo era particolarmente aggressivo, arrivando a minacciare alcuni fedeli. "Continuava a dire: se non mi dai i soldi non ti faccio entrare in chiesa. E lo ripeteva con un tono molto aggressivo", raccontano alcuni dei presenti. Tant’è che qualcuno ha chiamato i carabinieri, temendo il peggio. Dopo un po’ sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che l’ha allontanato. Un intervento avvenuto sotto gli occhi delle persone che si trovavano alla chiesa della frazione di Casale San Vito. Il mendicante molesto è un volto noto, anche alle forze dell’ordine. Non è stata la prima volta che ha creato problemi. "Ma finora non era mai stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Domenica invece abbiamo visto i carabinieri, che l’hanno allontanato dalla chiesa durante una delle messe", conferma padre Maurizio De Sanctis, rettore del santuario della Madonna di Casale. Anche padre Maurizio conosce il mendicante molesto. "Ogni tanto viene, in occasione delle messe, per fare l’elemosina. Non è l’unico. Spesso alla domenica c’è anche una donna rom che si mette all’ingresso della chiesa. Ma lei non ha mai creato problemi". E fino all’altro ieri, dice il rettore del convento, nemmeno l’uomo li aveva creati. Ma domenica la situazione è degenerata.