De Sica e il cinepanettone ‘Sciata’ d’onore alle Befane

Direttamente da una delle località più rinomate delle Dolomiti, passerella – anzi ‘sciata’ d’onore – per Christian De Sica e Lillo, con Francesco Bruni e il regista Eros Puglielli, al Multiplex ‘Le Befane’ di Rimini sabato alle 21.15: saluteranno il pubblico in occasione della presentazione in anteprima di ‘Cortina Express’, il film che rinnova la tradizione tutta italiana del cosiddetto ‘cinepanettone’.

Risate assicurate, atmosfera magica e un saluto speciale dai protagonisti stessi. Prevendita: pagina web https://www.giomettirealestatecinema.it/

Nel film sono protagonisti anche Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D’Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Marco Marzocca, Veronika Logan e Agata Samperi.