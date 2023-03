Dieci anni di pontificato per il Papa

Il 13 marzo il Papa ha festeggiato 10 anni di pontificato. La sua attenzione si è sempre rivolta ai più deboli, agli ultimi, ai poveri e ultimamente alla costruzione della pace. Ciò che colpisce di questo pontefice è la sua apertura, il suo coraggio nell’affrontare le sfide e le provocazioni del mondo. "La Chiesa – ha detto il Papa tante volte – deve uscire dalle sacrestie e scendere in strada, andare nelle periferie del mondo e diventare una casa, una famiglia dove tutti possono sentirsi accolti e abbracciati, una chiesa-ospedale da campo dopo una battaglia, attenta al Signore e attenta a quel Signore che incontriamo nei fratelli più poveri". In questi primi dieci anni di pontificato Papa Francesco ha insegnato a tutti che la cultura del benessere, che ci spinge a pensare solo a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri e ci fa vivere in bolle di sapone illusorie che portano alla globalizzazione dell’indifferenza. Ci ha insegnato ad amare il creato, ad averne cura e agire e operare nel mondo con sentimenti di misericordia. Caro Papa Francesco, ti siamo vicini e non ci dimentichiamo di pregare per te".

Emanuele Cantarini e Gabriele Valdinoci Classe III