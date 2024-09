Disability pride, mototerapia e dibattiti

San Marino si prepara ad accogliere per il quarto anno consecutivo Tuttavia... che spettacolo! - Disability Pride, in programma dal 12 al 15 settembre con una serie di attività aperte a tutti, dedicate alla memoria di Maurizio Taddei, un caro amico dell’associazione Attiva-Mente che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità sammarinese. "L’ampio ventaglio di attività proposte – spiega il comitato organizzatore – che spaziano dalla mototerapia agli spettacoli didattici, dimostrazioni di discipline sportive paralimpiche, fino ai dibattiti sul volontariato e la violenza di genere, evidenzia un impegno trasversale per sensibilizzare e coinvolgere tutti. La collaborazione tra diverse associazioni, istituzioni e volontari dimostra quanto sia importante il lavoro di rete per affrontare tematiche complesse". Durante la prima giornata, alle 15 sulla spiaggia Lido San Giuliano ci saranno attività di mototerapia con le moto d’acqua di Aquabike San Marino. Alle 21 alla sala Montelupo di Domagnano si parlerà della violenza invisibile sulle donne con disabilità. Sarà presente anche Rossella Fiorani, madrina della manifestazione.