Discoteche nel mirino "Ogni notte sulla collina degrado e schiamazzi"

"Il Colle dei Pini è terra di conquista per i giovani che frequentano le discoteche". È con questa accusa che i residenti "esasperati" della collina di Riccione issano le barricate dopo "l’ennesima notte di follia e degrado dispensato senza ritegno da centinaia di giovani di ritorno dalle discoteche sulla collina". Attacca così in coro il comitato Colle dei Pini, dopo che l’altra notte, tra sabato e domenica, la zona residenziale sui monti di Riccione è divenuta nuovamente "una discarica a cielo aperto, con rifiuti lasciati ovunque, episodi di spaccio e schiamazzi fino alle 6 del mattino", rincara la dose l’unione di cittadini.

Una situazione quella denunciata dal comitato "che non è nient’altro che l’eterno ritorno dell’uguale. Per questo – continua il comitato – una ventina di giorni fa abbiamo incontrato i rappresentanti del Comune di Riccione per cercare di trovare una soluzione definitiva a questo problema, prima che con l’estate la situazione precipiti drasticamente". Le richieste da parte dei residenti del Colle sono di una maggiore sorveglianza dei flussi in uscita del ’popolo della notte’, nonché il controllo dell’area per impedire anche la sosta selvaggia di chi non intende utilizzare i parcheggi privati delle discoteche.

Il problema maggiore, stando ai residenti, si riscontrerebbe con i clienti della discoteca Peter Pan. Tant’è che per il locale nel territorio di Misano, ma con un flusso in uscita che interessa appunto anche e soprattutto la zona di pregio del Colle dei Pini, è previsto un incontro mercoledì, a cui prenderanno parte la proprietà della discoteca e i rappresentanti dei due Comuni interessati, per trovare una soluzione ai disagi che si vengono a creare per i residenti al termine delle serate. I presupposti sono di garantire il lavoro dei locali, pur tutelando i residenti adiacenti la discoteca, attraverso per esempio l’impiego di vigilanza per impedire che il divertimento dei giovani degeneri all’esterno una volta terminata la serata. "Siamo esasperati – conclude all’unisono il comitato del Colle –. Dal Comune ci aspettiamo una soluzione senza procrastinare oltre".