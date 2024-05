Doping dalla Cina, arresti tra culturisti

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze dopanti, anche ad effetto stupefacente, importazione dall’estero (Cina) di sostanze dannose per la salute e autoriciclaggio. Sono le accuse che hanno portato in carcere tre persone mentre per altre otto è scattato l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Sotto la lente di Nas e procura di Rimini un’organizzazione basata a San marino, composta da body builder, gestori di palestre, esperti di nutrizione e negozi d’integratori.