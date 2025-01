Dopo due anni Verucchio ritrova il medico di base

La notizia era attesa dal 2023, ora finalmente Verucchio può abbracciare il suo nuovo medico di medicina generale. Si tratta della dottoressa Irene Bedetti che ha preso servizio nel capoluogo dei Malatesta il 30 dicembre a seguito di un lavoro effettuato in stretta collaborazione con Ausl Romagna. Riminese, la dottoressa Bedetti sarà a Verucchio nei poliambulatori ricavati nell’ex ospedale di via Monte Ugone per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. Il lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 8 alle 9, mercoledì dalle 15 alle 17, stesso orario al giovedì mentre venerdì sarà in servizio dalle 9 alle 11, "su appuntamento, festivi esclusi" spiega il medico. Dopo il pensionamento del dottor Gioacchino Cusmano nel febbraio 2023, la riorganizzazione del servizio medico di base aveva preoccupato i residenti, per lo più gli anziani, costretti a recarsi negli ambulatori di Villa Verucchio per le visite. La dottoressa Bedetti non prende il posto di un altro collega ma è un nuovo professionista, con la possibilità dunque di crearsi i suoi mutuati. Per quanto riguarda le modalità di scelta, o cambio del medico, si può consultare il sito dell’Ausl Romagna.

"L’arrivo della dottoressa Bedetti risponde ad una esigenza molto sentita a Verucchio capoluogo – commenta il sindaco Lara Gobbi – dove esiste una numerosa popolazione anziana e comunque persone che faticano a raggiungere il poliambulatorio di Villa Verucchio. La presenza della dottoressa garantirà un presidio fisso e costante anche nella parte alta della cittadina, rispondendo alle necessità della popolazione. Il ritorno del medico di base era un obiettivo della campagna elettorale".